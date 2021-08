Lautaro Martinez, dopo l’Inter c’è l’Argentina: “L’orgoglio di sempre”

Il post social del Toro dopo il fresco arrivo in Venezuela

Dall'Inter all'Argentina. Dopo il pesante gol di Verona e in attesa del rinnovo, Lautaro Martinez saluta Milano e raggiunge il ritiro dell'albiceleste: nel mirino ci sono le sfide valide per le qualificazioni a Qatar 2022. "Siamo già in Venezuela - annuncia il Toro su Instagram -. L'orgoglio di sempre per aver rappresentato ancora una volta il mio Paese".