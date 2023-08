Dopo la vittoria in rimonta dell'Inter sul PSG, Lautaro Martinez saluta il Giappone, Paese che ha ospitato la tournée estiva dei nerazzurri, mandando un messaggio ai tifosi vicini a lontani: "Grazie mille per l'affetto di questi giorni, ci vedremo in futuro - ha scritto su Instagram il Toro abbracciando virtualmente i fan del posto -. Torniamo a Milano per continuare a lavorare con l’obiettivo di migliorarci ogni giorno per portare l’Inter più in alto possibile".