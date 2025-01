Ha cercato in tutti i modi di segnare, ma Lautaro Martinez non ce l'ha fatta. L'Inter è riuscita comunque ad ottenere il pass per la finale di Supercoppa italiana, in programma il 6 gennaio.

Il Toro ci ha provato fino all'ultimo, nel post partita ha però festeggiato il traguardo dell'intera squadra. "Grandi ragazzi, abbiamo portato l’Inter ad un’altra finale", il commento di Lautaro sui social.