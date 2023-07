Lautaro Martinez è tornato a Milano ed è pronto ad aggregarsi all'Inter in occasione del raduno di domani ad Appiano Gentile. Dal suo profilo Instagram, il Toro, che prima si immortala mentre è impegnato negli esercizi in palestra anche in compagnia della moglie Agustina, dà praticamente l'annuncio del suo rientro con una breve storia video dove mostra il momento dell'atterraggio del volo.