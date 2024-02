Come di consueto, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato suoi propri social il risultato della sua squadra. E stavolta il risultato è di quelli pesanti, 1-0 contro la Juventus, prima rivale per lo Scudetto: “Vittoria importantissima per noi. Grazie tifosi per il vostro supporto siete un giocatore in più sempre. Continuiamo a fare il nostro lavoro insieme come squadra”, le parole del Toro.