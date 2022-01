La rovesciata di Ranocchia diventa un NFT: il ricavato verrà devoluto in beneficenza

L'iniziativa è stata ufficializzata sui canali social del difensore dell'Inter

Bella iniziativa di Andrea Ranocchia, che approfitta della magia in Coppa Italia contro l'Empoli per dare un aiuto ai più bisognosi. "Insieme ai ragazzi degli Insuperabili - si legge in un messaggio su Twitter del difensore dell'Inter - abbiamo lanciato questa collezione di NFT 'Andrea Ranocchia Scorpion'. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficienza alla onlus degli Insuperabili".