Parole al miele per Benjamin Pavard, tornato titolare oggi a San Siro con la maglia dell'Inter contro l'Hellas Verona. Il difensore francese parla così sui propri social: "Felice per la vittoria, felice di essere al mio posto preferito: in campo con i ragazzi, con voi a San Siro e insieme primi in classifica. Forza Inter, grande spirito squadra", si legge.