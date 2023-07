Il video di presentazione di Juan Cuadrado come nuovo giocatore dell'Inter è in arrivo. Lo spoiler è del club nerazzurro, che sui social annuncia che l'Episodio 5 della serie 'New Brothers' è "in fase di creazione" e sarà "presto disponibile sui nostri canali".

Episodio 05 in fase di creazione.

Presto disponibile sui nostri canali ✨#ForzaInter #WelcomeJuan pic.twitter.com/u9Owu2C9QP — Inter (@Inter) July 22, 2023