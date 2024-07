Attraverso i propri social, l'Inter si complimenta con Stefan De Vrij e Hakan Calhanoglu per il passaggio del turno a Euro 2024, con l'Olanda che vola ora in semifinale. Complimenti, però, anche alla Turchia e ad Hakan Calhanoglu per il percorso compiuto dalla sua Turchia.

Complimenti a Çalhanoğlu e alla sua Turchia per il percorso a @EURO2024 🇹🇷

Alle semifinali vola però l'Olanda di De Vrij e Dumfries 🇳🇱#ForzaInter pic.twitter.com/0LNzeGWsiY — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 6, 2024