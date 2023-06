C'è amarezza nelle parole di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro, recuperato in extremis per la finale di Istanbul, parla così sui propri social dopo il ko contro il Manchester City: "Sicuramente non meritavamo di perdere ieri sera e la sensazione è ancora molto amara. Vincere la Champions è il sogno da bambino di ogni calciatore e la nostra voglia era immensa. Grazie a tutti per il vostro amore incondizionato, forza Inter sempre", le parole dell'armeno.