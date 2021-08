‘Italiaans voor Dummies’? No, ‘Italiaans voor Dumfries’

Il nuovo esterno dell'Inter continua a farsi apprezzare sui social network. L'Ultimo post strappa un sorriso

Probabilmente è già un idolo per i tifosi interisti che ancora non lo hanno visto giocare con la maglia nerazzurra. Merito dell'atteggiamento sempre positivo e sorridente, della predisposizione ai social e dello sguardo concentrato quando c'è da fare sul serio. Denzel Dumfries attende di poter esordire con l'Inter, intanto continua a regalare perle attraverso i propri account. L'ultimo è un post in cui mostra un libro per imparare l'italiano dall'olandese, 'Italiaans voor dummies', che lui stesso ha cambiato in 'Italiaans voor Dumfries'. Di certo l'umorismo non gli fa difetto.