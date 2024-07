Messa da parte l'amarezza per la precoce eliminazione della Polonia da Euro 2024, Piotr Zielinski non ha perso tempo e si è già messo al lavoro per farsi trovare tirato a lucido al suo primo raduno con l'Inter, in programma il prossimo 13 luglio, ad Appiano Gentile. Come si può apprezzare su Instagram, l'ex centrocampista del Napoli si sta tenendo in forma con il programma del personal trainer Andrea Di Bonito.