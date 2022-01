Inter Women, le vaccinazioni proseguono: terza dose per le calciatrici nerazzurre

Vaccino anti-Covid per tre giocatrici della formazione nerazzurra

La campagna di vaccinazione prosegue anche all'interno di Inter Women. Un indizio arriva dai social network, in particolare da Instagram. Sul proprio profilo la centrocampista Martina Brustia ha infatti postato una foto in cui compare in spogliatoio insieme alle compagne di squadra Alice Regazzoli e Flaminia Simonetti dopo aver ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid.