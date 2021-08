La squadra nerazzurra ha vinto 3-1 contro l'Hellas

L'amichevole tra Inter Women e Hellas Verona è stata anche la prima gara ufficiale in nerazzurro per Tatiana Bonetti. "Mi sei mancato", ha scritto la giocatrice su Instagram con un video in cui è inquadrata la maglia (bianca) indossata per la partita.