Inter, via alla missione Sheriff: nerazzurri in partenza verso Tiraspol

La squadra di Inzaghi pronta a volare alla volta della Transnistria

Archiviato il 3-1 dell'andata a San Siro, l'Inter si prepara ad affrontare nuovamente lo Sheriff per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Come testimoniato dagli scatti condivisi sui social, i nerazzurri sono in partenza in questi minuti in direzione Tiraspol, dove domani è in programma un appuntamento cruciale per il cammino europeo della squadra di Inzaghi.