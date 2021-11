Inter-Shakhtar, Ricci spettatore d’eccezione: “Felice come un bambino”

Il cestista dell'Olimpia Milano è tifoso dell'Inter

Alla partita tra Inter e Shakhtar Donetsk ha assistito anche uno spettatore d'eccezione, da qualche mese in città per giocare con la sua nuova squadra, l'Olimpia Milano di pallacanestro. Si tratta di Giampaolo Ricci, che sui social ha esternato la propria soddisfazione mostrandosi sorridente con la maglia dell'Inter numero 17 (quella che indossa in biancorosso). Ricci ha avuto modo di salutare e fare una foto anche con due giocatrici di Inter Women, Irene Santi e Tatiana Bonetti.