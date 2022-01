Inter, sfottò alla Juve su Twitter: “Ora ti racconto la storia del gol al 120′”

Sul profilo ufficiale del club nerazzurro la foto che immortala Sanchez mentre se la ride con Handanovic che lo ascolta a braccia conserte

A sei giorni di distanza, in casa Inter non si è esaurita l'euforia per la Supercoppa italiana conquistata beffando la Juve, rivale di sempre, con un gol segnato al 120' da Alexis Sanchez. Ed è proprio il cileno il protagonista della 'foto sfottò' pubblicata sul profilo Twitter del club nerazzurro: "Adesso ti racconto la storia del gol al 120esimo", la didascalia che si legge a commento dell'istantanea che immortala il Niño Maravilla mentre se la ride con Handanovic che lo ascolta a braccia conserte.