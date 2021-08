Dimarco sui social: “Che vittoria! Bello ritrovarvi a San Siro”

Ritorno a casa per il canterano nerazzurro

Ritorno a San Siro per Federico Dimarco, mandato in campo da Inzaghi a metà ripresa in Inter-Genoa. Il canterano nerazzurro, dopo il prestito all'Hellas Verona, si è messo subito in mostra e ha commentato così sui social la prima uscita ufficiale della stagione: "Che vittoria! Bello ritrovarvi a San Siro!