Inter-Caicedo, subito cuoricini: “Sei bella come un gol all’ultimo respiro”

Prime 'effusioni' social tra il club nerazzurro e l'attaccante ecuadoriano

Primi scambi di effusioni sui social tra l'Inter e Felipe Caicedo, ultimo arrivato ad Appiano. "Sei bella c̵o̵m̵e̵ ̵u̵n̵ ̵g̵o̵l̵ ̵a̵l̵ ̵9̵0̵°̵ ̵ come un gol all'ultimo respiro!", scrive spiritosamente l'account Twitter del club a corredo di un video con i gol realizzati nella 'zona Inter' e chiamando in causa l'attaccante ecuadoriano, famoso per aver risolto molte partite proprio nei minuti finali. La risposta in tweet dell'ex Genoa non può che essere ancora affidata a emoji e cuoricini.