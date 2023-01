La vittoria sofferta, conquistata dopo i tempi supplementari dall'Inter contro il Parma in Coppa Italia, ha fatto felice anche Stephane Dalmat, supertifoso dei nerazzurri, che non ha perso l'occasione per scrivere un messaggio dedicato alla sua squadra del cuore su Instagram: "Non ho visto la partita ieri, ho solo sentito che è stata complicata. Ma la cosa principale di questa competizione è qualificarsi, forza Inter", ha scritto l'ex centrocampista francese.