Impresa di Jacobs, Ranocchia esulta: “You’re the best”

Il difensore nerazzurro si concede ad un post su Instagram per omaggiare l'oro olimpico dell'italiano a Tokyo

"You're the best", "tu sei il migliore". Andrea Ranocchia - su Instagram - usa queste semplici parole per omaggiare l'impresa del velocista azzurro dopo l'oro vinto sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9"80. Un tempo che gli consente di entrare nel mito dello sport azzurro.