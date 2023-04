"Di fronte alle grandi sfide, questa squadra risponde sempre. Sono orgoglioso dei miei compagni e dei tifosi. C’È SOLO L'INTER!". Così André Onana ruggisce sui social all'indomani della vittoria della squadra nerazzurra per 2-0 a Lisbona sul campo del Benfica, nell'andata dei quarti di finale di Champions. Ancora una volta il portierone camerunense ci ha messo del suo per mantenere la porta inviolata in Europa: si tratta della sesta volta in 9 presenze.