Il rammarico di Correa: “Peccato per il pari, guardiamo avanti”

Anche Joaquin Correa usa il suo profilo Instagram per esprimere il proprio rammarico per il pareggio di Marassi. Il Tucu, però, invita già a pensare alla prima di Champions contro il Real Madrid: “Peccato per il pari, guardiamo...

Christian Liotta

Anche Joaquin Correa usa il suo profilo Instagram per esprimere il proprio rammarico per il pareggio di Marassi. Il Tucu, però, invita già a pensare alla prima di Champions contro il Real Madrid: "Peccato per il pari, guardiamo avanti", le sue parole.