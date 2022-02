Il Cile vince e spera, Vidal: “Sono orgoglioso di voi”

La gioia del cileno sui social

Senza lo squalificato Vidal, appiedato dal giudice sportivo, il Cile vince 3-2 in casa della Bolivia con una doppietta di Sanchez per la gioia del centrocampista nerazzurra, rimasto in Italia ad allenarsi con il resto del gruppo. "Sono orgoglioso di voi ragazzi, non ho mai perso fiducia in questa squadra e nei miei compagni, so come difendono questa bandiera e lo hanno dimostrato. I miei complimenti ai compagni per aver lasciato l'anima in campo".