‘I M Made in Milano’, l’Inter dà appuntamento a domani con un video: “Stay tuned’

Il messaggio è stato pubblicato dal club attorno alle 16

Un ragazzo e una ragazza, vestiti con una felpa e i pantaloncini a marchio Inter, vengono ripresi da una telecamera di fronte alla colonne di San Lorenzo, a Milano. Poi l'inquadratura sale in quota e la prospettiva della città diventa 'aerea'. E' il video pubblicato su Twitter dal club nerazzurro, con il claim 'I M Made in Milano' e messaggio incorporato 'stay tuned' a dare l'appuntamento ai tifosi per domani, 17 novembre.