Hakimi, auguri speciali da un tifoso interista. E lui risponde con i cuori nerazzurri

Il giocatore del Psg ha ringraziato un suo follower per la dedica speciale nel giorno del suo compleanno

Achraf Hakimi è rimasto molto legato all'Inter, un club nel quale è transitato per una sola stagione lasciando però un segno profondo nella cavalcata scudetto. Sia in campo che fuori, dove i tifosi della Beneamata non si sono scordati di lui, soprattutto nel giorno del suo 23esimo compleanno. Uno di questi, su Twitter, gli ha dedicato un messaggio di auguri speciale ('sei il giocatore più forte sia passato di qui negli ultimi anni') al quale l'esterno marocchino del Paris Saint-Germain ha risposto con un cuore nero e uno azzurro.