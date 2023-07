Hakan Calhanoglu si allena anche in vacanza. A pochi giorni dall'inizio del ritiro estivo (in cui il giocatore turco potrebbe arrivare più tardi visti gli impegni di giugno in nazionale) il centrocampista ha postato le immagini dell'allenamento che sta svolgendo in Turchia. Con lui un preparatore preso ad hoc per l'occasione e il connazionale Yasin Öztekin, centrocampista del Göztepe con un importante passato al Borussia Dortmund.