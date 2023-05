Un professionista straordinario, a prescindere dal contributo in campo. Anche ieri Robin Gosens ha atteso pazientemente il suo turno in panchina e quando è entrato ha fatto la sua parte, come sempre. E dopo la vittoria sul Milan ha espresso via social il suo stato d'animo: "Quando sei un ragazzino sogni di giocare una finale di Champions League, perché è una delle cose più grandi del calcio. Oggi l'Inter è arrivata in finale e io ne faccio parte. Parte di questa incredibile famiglia. Ce l'abbiamo fatta. Ora vogliamo vincerla. Tutti insieme".