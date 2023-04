Scambio di battute su LinkedIn tra Thomas Muller e Robin Gosens, già compagni di nazionale nella Germania e oggi amici anche nel social. L'attaccante del Bayern Monaco ha celebrato l'onoreficenza della Medaglia dello Stato della Baviera al Merito Sociale: "Da molti anni sostengo con grande impegno e convinzione diverse fondazioni e progetti sociali. La Fondazione Nicolaidis YoungWings, della quale sono ambasciatore dal 2011, mi sta particolarmente a cuore.

Per questo motivo sono molto felice che alla fine dell'anno troveremo una nuova grande casa nello Sternenhaus di Monaco, che ci offrirà significativamente maggiori opportunità di aiutare. Solo in Germania ci sono circa 800.000 bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori. Queste famiglie meritevoli di attenzione e sostegno da parte di tutti noi". Messaggio che ha ricevuto anche i "complimenti" dell'esterno dell'Inter (con dita incrociate per i bambini), a cui Muller ha voluto rispondere direttamente in italiano: "Mille grazie, Robin".