Il periodo di immobilizzazione della spalla è terminato oggi, e ora è al lavoro per provare a strappare la convocazione in vista del derby di Champions League di mercoledì. Intanto, Robin Gosens esulta sul proprio profilo Instagram per la vittoria dell'Inter contro la Roma: "Mi piace, un'ottima Inter oggi (ieri, ndr). Andiamo", le parole del tedesco.