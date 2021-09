Gol alla Slovacchia, Brozovic esulta con Lovren: “Una bomba per la fine”

L'interista festeggia anche su Instagram dopo la perla contro Skriniar e soci

La volée di Marcelo Brozovic nel finale di gara ha permesso alla Croazia di strappare tre punti importanti contro la Slovacchia nella corsa al prossimo Mondiale. Epic Brozo non sta nella pelle e festeggia anche sui social, in compagnia del connazionale Lovren: "Lokii - scrive l'interista su Instagram - come chiameresti una bomba alla fine! Ahaaaaa" il messaggio con ovvi riferimenti al tatuaggio che spicca sul collo.