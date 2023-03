In questo giorno speciale arrivano gli auguri dell'Inter per Valentin Carboni, ripercorrendo il percorso in nerazzurro: "Il centrocampista, nato il 5 marzo 2005, compie oggi 18 anni! La sua avventura all'Inter è iniziata il 3 ottobre 2020 con l'Under 16. Nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato Primavera, conquistato sotto la guida di Cristian Chivu. Per il centrocampista argentino in questa stagione è arrivato l'esordio con la Prima Squadra, avvenuto il 1 ottobre 2022 durante Inter-Roma.