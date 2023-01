Lodato da Simone Inzaghi al pari degli altri quattro giocatori entrati a partita in corso per aiutare i compagni a consolidare il prezioso gol di vantaggio sul Napoli, Roberto Gagliardini esulta per la vittoria che ha fatto risalire le quotazioni dell'Inter in chiave scudetto: "Buoni propositi del 2023: vincere, crederci, con la forza del gruppo!", ha scritto il centrocampista bergamasco su Instagram.