Primo derby e primo gol per Davide Frattesi, entrato in campo nel secondo tempo e subito protagonista con il sigillo che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a casa un importantissimo 5-1. A fine gara l'azzurro conferma di essere già pienamente calato nel contesto Inter, club che ha voluto fortemente: "Ops… ihihih. Sono gasatissimo", le parole del centrocampista ex Sassuolo che ora si candida anche per una maglia da titolare.