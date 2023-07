Tra i tanti messaggi social pubblicati in queste ultime ore, Davide Frattesi ne riserva uno anche per il Sassuolo, il club che lo ha lanciato verso l'approdo all'Inter. Dal suo profilo Instagram, il neo centrocampista nerazzurro ringrazia i neroverdi così: "In questi giorni pieni di emozioni voglio ricordare e ringraziare il Sassuolo, che è stata la mia famiglia per tanti anni. Se sono il calciatore di oggi è soprattutto grazie a voi. Non lo dimenticherò mai. Vi porterò per sempre nel mio cuore".