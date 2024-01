"Non so cosa scrivere, solo che vi voglio bene". Così Davide Frattesi nel post su Instagram al termine del successo dell'Inter sul Verona. Il timbro di un giocatore che ha saputo pazientare per il suo momento, ora è arrivato. Un 2-1 folle istantanea della pazza Inter campione d'inverno. Nei commenti i compagni lo esaltano e spuntano anche i cuori di Steven Zhang.