Alla sua seconda presenza in Serie B, Franco Carboni è riuscito a trovare la via della rete che ha aperto la strada al successo della Ternana contro il Cittadella. Una soddisfazione personale per l'argentino di proprietà dell'Inter, che su Instagram ha celebrato il momento: "Grande vittoria, dobbiamo continuare così", ha scritto Frankito. Ricevendo i complimenti anche del fratello Valentin: "Meritato, crack", ha scritto il fantasista del Monza.