FOTO – Vidal reclama la paternità del gol decisivo del suo Cile

Il centrocampista nerazzurro ha provato a testimoniare il tocco sul pallone su angolo di Sanchez nell'azione dell'1-0 al Paraguay

Vittoria vitale ieri notte per il Cile, che supera 1-0 il Paraguay in trasferta e si rilancia decisamente in chiave qualificazione ai prossimi Mondiali. Decisivi ancora una volta i due giocatori dell'Inter: nell'azione che ha portato all'intervento goffo del portiere di casa, infatti, sono entrati sia Alexis Sanchez, autore del corner velenoso, che Arturo Vidal, che è andato in spaccata volante sul pallone. Proprio Vidal, sui social, ha reclamato la paternità della rete provando a dimostrare il tocco sul pallone con un fermo immagine che sembrerebbe dargli ragione. Niente autogol di Silva e rete di Re Artù?