La Supercoppa Italiana, conquistata lunedì a Riyadh dall'Inter nella finalissima contro il Napoli, oggi è stata l'ospite d'onore al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Prima della seconda seduta di allenamento settimanale dei nerazzurri in vista della gara contro la Fiorentina, il gruppo al completo (c'erano pure l'infortunato Juan Cuadrado e Denzel Dumfries, ieri assente per motivi familiari) ha posato per una foto con il trofeo, il terzo di fila vinto dai nerazzurri. Qui lo scatto pubblicato sui social del club, con il messaggio: "La coppa è al sicuro".