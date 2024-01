Presente ieri all'Al-Awwal Stadium di Riyadh per la finale di Supercoppa italiana Napoli-Inter, in qualità di ambassador della Serie A, Marco Materazzi ha gradito eccome l'epilogo della serata che ha visto i nerazzurri laurearsi per il terzo anno consecutivo come supercampioni d'Italia. A margine della sfida decisa da un colpo di coda di Lautaro Martinez, Matrix ha posato per una foto con Nicolò Barella in compagnia del trofeo, in una specie di passaggio di consegne tra numeri 23. Qui il post di Instagram: