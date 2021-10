FOTO – Lautaro-Correa a disposizione dell’Argentina: l’arrivo in ritiro

I due interisti sono nel centro tecnico della Federcalcio argentina

Con il ritorno in funzione dei maggiori social network mondiali, anche i giocatori dell'Inter hanno ripreso la propria attività. In particolare i due argentini convocati in nazionale, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Entrambi hanno postato una foto che li vede, valigia alla mano, pronti per l'avventura con la nazionale. I due giocatori sono arrivati nel centro di formazione della Federcalcio argentina Predio Ezeiza, Affronteranno il Paraguay in trasferta l'8 ottobre, l'Uruguay in casa l'11 e il Perù (ancora in casa) il 15.