FOTO – Inter in maglia nerazzurra: le prime immagini dallo spogliatoio di San Siro

Alle 20:45 il calcio d'inizio del derby d'Italia contro la Juventus

L'Inter scenderà in campo in maglia nerazzurra nel posticipo della nona giornata di Serie A in programma questa sera alle 20:45 contro la Juventus. A poco meno di due ore dal calcio d'inizio del derby d'Italia, le prime immagini dallo spogliatoio di San Siro, pubblicate come di consueto dai profili social del club.