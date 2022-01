FOTO – Inter in maglia Away: le prime immagini dallo spogliatoio del Gewiss

Dai profili social del club, svelata la divisa con cui scenderà in campo a Bergamo la squadra di Inzaghi

L'Inter scenderà in campo in maglia bianca Away nella sfida di scena stasera alle 20:45 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Tutto già apparecchiato nello spogliatoio della squadra di Inzaghi, come mostrano le immagini pubblicate sui profili social del club.