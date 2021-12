FOTO – Inter in campo in maglia nerazzurra: le prime immagini dallo spogliatoio

Tutto pronto nello spogliatoio dell'Olimpico. Alle 18 il calcio di inizio della sfida contro la Roma

L'Inter scenderà in campo in maglia "home" nerazzurra nella sfida dell'Olimpico contro la Roma. Tutto già apparecchiato nello spogliatoio della squadra di Inzaghi, come svelano le immagini pubblicate sui canali social del club. Calcio di inizio alle 18.