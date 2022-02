FOTO – Inter “in campo con i nostri colori”. Le prime immagini dallo spogliatoio

Alle 18 il calcio di inizio a San Siro del derby contro il Milan. La squadra di Inzaghi indosserà la maglia home nerazzurra

Derby come da tradizione per l'Inter, che alle 18 sfida il Milan indossando la consueta maglia Home nerazzurra. "Oggi scendiamo in campo con i nostri colori", ha confermato il club sui propri account social, a corredo delle prime immagini dallo spogliatoio di San Siro.