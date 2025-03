L'Inter oggi ha aperto i cancelli del 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile a un ospite speciale. Si tratta di Gianfelice Facchetti, figlio del leggendario Giacinto, che ha avuto l'occasione di incontrare, tra gli altri, Simone Inzaghi. Con il quale, come si può apprezzare su Instagram, si è messo in posa per una foto tenendo in mano la famosa maglia numero 3 del padre. "Chi va ad Appiano va sano e va lontano. Grazie, Inter", ha scritto Facchetti a corredo dell'immagine.