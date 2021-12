FOTO – Inter-Cagliari, i primi scatti dallo spogliatoio: “Oggi in campo con i nostri colori”

Calcio di inizio ore 20:45, i nerazzurri giocheranno in maglia home

Colori nerazzurri per l'Inter che si prepara a scendere in campo a San Siro contro il Cagliari (calcio di inizio ore 20:45). Tutto già apparecchiato nello spogliatoio della squadra di Inzaghi. I primi scatti delle maglie home già in bella mostra vengono come sempre anticipati dai canali social del club: "Oggi scendiamo in campo con i nostri colori".