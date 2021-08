FOTO – Cena di squadra al ristorante: l’immagine finisce sui social

Presenti i tre nuovi acquisti Calhanoglu, Dumfries e Dzeko

Si contano quattordici presenti, rappresentativi un po' di tutte le zone del campo e di tante nazionalità. Una cena di squadra per l'Inter, terminata con una bella foto in posa, sorridenti, in cui spiccano anche i tre nuovi acquisti dell'estate Calhanoglu, Dumfries e Dzeko. L'immagine è finita sui social in queste ultime ore.