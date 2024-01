"Pronto per quello che ci aspetta!". Yann Sommer non ha paura e carica l'ambiente nerazzurro in vista della delicata trasferta di Firenze, ma soprattutto in vista delle prossime partite di campionato che vedranno l'Inter affrontare di seguito Fiorentina, Juventus e Roma. Un periodo che si preannuncia cruciale per la stagione della squadra nerazzurra, che potrà contare sull'affidabilità e sull'esperienza del portiere svizzero.