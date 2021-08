Fine dell’allenamento domenicale per Vidal: il cileno soddisfatto sui social

Il centrocampista cileno si allenato in mattinata al centro sportivo nerazzurro

Così come Alexis Sanchez, anche Arturo Vidal ha fatto tappa ad Appiano Gentile per un allenamento individuale nonostante i giorni di riposo concessi ai suoi da Simone Inzaghi. Alla fine della seduta, il cileno ha condiviso una storia su Instagram in cui appare soddisfatto del lavoro svolto in questa prima domenica d'agosto.